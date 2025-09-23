پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز استان در آستانه بازگشایی مدارس از توزیع بسته های تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان برای کاهش فشارهای اقتصادی و روانی بر این خانواده ها و دانش آموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محبوب علیلو اظهار کرد: در اقدامی خیرخواهانه و با هدف ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و رفع نیازهای تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش خانواده زندانیان انجمن حمایت زندانیان تبریز با همکاری نهادهای حمایتی و همت دیگر خیرین نیکوکار تعداد۸۷۰بسته تحصیلی با ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۲۶۰میلیون تومان اهدا نموده است.
دادستان مرکز استان که ریاست هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان را بر نیز بر عهده دارد بر نقش حیاتی خیرین و نهادهای حمایتی در پیشبرد اهداف حمایتی تاکید کرد و آن را گامی مهم در راستای ارتقا عدالت آموزشی و کاهش آسیبهای اجتماعی خانوادههای زندانیان دانست و افزود:این اقدام نه تنها نیازهای آموزشی این دانش آموزان را پوشش میدهد بلکه نشان دهنده توجه جامعه به مسائل اقشار آسیب پذیر و تلاش برای فراهم کردن آیندهی روشنتر برای همگان بوده است.
در پایان وی این نوع اقدامها را انگیزهای برای مشارکت بیشتر آحاد جامعه در امور خیرخواهانه دانست و بر تداوم حمایت دستگاه قضایی از طرحهایی که منجر کاهش فشارهای اقتصادی و روانی و همچنین توانمندسازی و ارتقای سطح زندگی خانوادههای زندانیان میشود تاکید کرد.