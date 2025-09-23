به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده افزود: در شش ماهه نخست سال جاری ۹۹/۹۵ درصد اعتبارات عمرانی شامل اعتبارات ملی و استانی جذب شده است که این دستاورد برای نخستین در استان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کل مبلغ تخصیص یافته به خوزستان در سال ۱۴۰۳ اعم از اعتبارات ملی و استانی ۲۳ همت بوده که تا امروز مبلغ ۲۲/۷۰۰ همت بطور کامل جذب شده است، بیان کرد: از نیمه فروردین تا پایان شهریور ماه ۲۳ جلسه کمیته جذب اعتبارات عمرانی برگزار شده تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند اعتبارات تخصیص‌یافته را به‌طور کامل جذب کنند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: مهلت قانونی جذب این اعتبارات تا پایان شهریورماه بود و گزارش‌های خزانه استان نشان‌دهنده روند موثر و رشد چشمگیر جذب اعتبارات عمرانی به نسبت سال‌های گذشته است.