سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس، از حضور موفق هنرمندان این استان در سومین جشنواره بینالمللی صنایعدستی در شهر ریشتان جمهوری ازبکستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجید سیلمی، با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت بیش از ۲۵۰ شرکتکننده از ۷۰ کشور جهان و بیش از ۴۰۰ صنعتگر محلی یکی از مهمترین رویدادهای حوزه صنایعدستی است، افزود: این فرصت ارزشمند بستری مناسب برای معرفی ظرفیتها و هنرهای اصیل سنتی کشورهای مختلف فراهم میآورد.
سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس همچنین از حضور هنرمندان شاخص استان فارس در این رویداد بینالمللی یاد کرد و گفت: کریم شیر دره حقیقی، هنرمند رشته نقاشی روی کاشی، با کسب عنوان دومین صنعتگر برتر و دریافت جایزه ۱۰۰۰ دلاری، افتخاری دیگر برای صنایعدستی استان رقم زد.