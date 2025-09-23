کارشناسان بهداشت محیط و صمت، بیش از ۸۰ لیتر شربت آلوئه ورا تاریخ مصرف گذشته را در یک واحد صنفی در لنگرود شناسایی و معدوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم، گروه بازرسی مشترک کارشناسان بهداشت محیط و صمت لنگرود، از مراکز عرضه بستنی، آبمیوه و نوشیدنی بازدید کردند.

در این بازدید، بیش از ۸۰ لیتر شربت آلوئه ورا تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم شد.

در این بازرسی‌ها، چگونگی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی واحد‌های صنفی مورد بررسی قرار گرفت و توصیه‌های لازم به صاحبان این واحد‌ها ارائه شد.