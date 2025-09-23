پخش زنده
کارشناسان بهداشت محیط و صمت، بیش از ۸۰ کیلوگرم شربت آلوئه ورا تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف را در یک واحد صنفی در لنگرود شناسایی و معدوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم، گروه بازرسی مشترک کارشناسان بهداشت محیط و صمت لنگرود، از مراکز عرضه بستنی، آبمیوه و نوشیدنی بازدید کردند.
در این بازدید، بیش از ۸۰ کیلوگرم شربت آلوئه ورا تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف کشف و معدوم شد.
در این بازرسیها، چگونگی رعایت دستورالعملهای بهداشتی واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت و توصیههای لازم به صاحبان این واحدها ارائه شد.