تمدید نمایشگاه پائیزه بازگشایی مدارس خرمآباد
نمایشگاه پائیزه ویژه بازگشایی مدارس در خرمآباد که قرار بود تا ۳۱ شهریور ادامه داشته باشد، به دلیل استقبال گسترده شهروندان تا دوم مهر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان گفت: با توجه به استقبال پرشور شهروندان از نمایشگاه پائیزه، مدت فعالیت این نمایشگاه که از ۲۳ شهریور آغاز شده بود، تا روز دوم مهر تمدید شد.
صادق ناصری افزود: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، حمایت از خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید و ایجاد شرایطی برای خرید آسان و مقرونبهصرفه است. در این نمایشگاه انواع پوشاک، کیف و کفش، نوشتافزار و مواد غذایی همچون برنج تنظیم بازاری و مرغ منجمد با نرخ مصوب و تخفیفهای ویژه عرضه میشود.
ناصری با اشاره به کنترل و نظارت بر قیمتها گفت: همه کالاهای عرضهشده پیش از آغاز نمایشگاه توسط بازرسان اتاق اصناف بررسی و تأئید شده و تخفیفهایی نسبت به نرخ بازار برای رفاه بیشتر خانوادهها اعمال شده است.
وی تأکید کرد: بر اساس بخشنامه وزارت صمت، مسئولیت برگزاری نمایشگاههای فصلی بر عهده اتاقهای اصناف است و عرضه مستقیم کالاها باید توسط واحدهای صنفی انجام شود. نمایشگاه پائیزه خرمآباد نیز با مشارکت فعال صنوف برگزار شده و همچنان از ساعت ۱۴ تا ۲۲ پذیرای همشهریان خواهد بود.