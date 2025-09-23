وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در راس هیاتی اقتصادی، تجاری و صنعتی وارد مسکو شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مسکو شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مسکو شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در راس هیاتی اقتصادی، تجاری و صنعتی با استقبال کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، وارد فرودگاه شرمیتووای مسکو شد.

شرکت در کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دیدار با معاون نخست وزیر روسیه، دیدار با وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا و دیدار با رئیس هیات اجرایی کمیسیون اتحادیه اقتصادی اوراسیا از برنامه‌های وزیر صمت در مسکو خواهد بود.