مسابقات ووشو قهرمانی استان در دوبخش دختران و پسران با معرفی نفرات برتر در اردبیل به پایان رسید .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسابقات ووشو قهرمانی آقایان استان اردبیل در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان با حضور 180 ووشوکار در مجموعه ورزشی رضازاده اردبیل به پایان رسید و نفرات برتر برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی معرفی شدند.

این مسابقات با هدف شناسایی و انتخاب برترین ووشوکاران استان برای اعزام به مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار شد و در پایان، نفرات برتر در دو بخش ساندا و تالو مشخص شدند.

نتایج مسابقات به شرح زیر است:

نوجوانان ساندا:

* وزن منفی 40 کیلوگرم:

* اول: محمدحسین رادمرد

* دوم: محمدحسین نادری

* سوم مشترک: ابوالفضل هاشمی و محمدطاها نادری

* وزن منفی 42 کیلوگرم:

* اول: امیرعلی شهبازی

* دوم: مهیار میکائیل‌زاده

* سوم مشترک: طاها حسینی و مبین ابراهیمی

* وزن منفی 45 کیلوگرم:

* اول: متین خردمند

* دوم: امیرمحمد شیرزاده

* سوم مشترک: ایلیا طاهری و مهدی نوری

* وزن منفی 48 کیلوگرم:

* اول: یاسین جهانی

* دوم: امیرعلی سالمی

* سوم مشترک: علی اصغر نوروزی و علی بیژنی

* وزن منفی 52 کیلوگرم:

* اول: ائلمان صادق‌پور

* دوم: امیرحسین علائی

* سوم مشترک: مبین جاهد و امیررضا عینی

* وزن منفی 58 کیلوگرم:

* اول: کیان سناجو

* دوم: محمدطاها احمدیان

جوانان ساندا:

* وزن منفی 56 کیلوگرم:

* اول: علی سرو حیدر

* دوم: محمد افراسیابی

* سوم مشترک: امیرحسین لطفی و مبین رضائی

* وزن منفی 60 کیلوگرم:

* اول: امیرحسین شهبازی

* دوم: تایماز مظاهری

* سوم مشترک: محسن قربانی و نوید قلی‌زاده

* وزن منفی 65 کیلوگرم:

* اول: پوریا شهبازی

* دوم: امیرمحمد نجفی

* سوم مشترک: فرزان حبیبی و احسان محمدی

* وزن منفی 70 کیلوگرم:

* اول: رادین مرادزاده

* دوم: علیرضا سیفی

* سوم: پرهام عسگری

* وزن منفی 75 کیلوگرم:

* اول: میلاد آقایی

* دوم: مهدی عباسی

* سوم مشترک: تایماز فرجیان و محمدامین قاسمی

* وزن منفی 80 کیلوگرم:

* اول: امیرمحمد ابرزاده

* دوم: اشکان مختارنیا

* سوم مشترک: ابراهیم علیزاده و آراز فرجیان

تالو:

* نونهالان:

* فرم نن لو: اول: محمدمهدی فتحی، دوم: ایلیار امین‌زاده، سوم: آرتین واثق

* فرم نن چوان: اول: امیرعلی عابدی، دوم: اهورا قائم

* فرم نن دائو: اول: سید هادی موسوی، دوم: امیرسام شاددل

* فرم نن گوئن: اول: امیرعلی عابدی، دوم: اهورا قائم

* فرم دائو شو: اول: محمدمهدی فتحی

* فرم گوئن شو: اول: محمد مهدی فتحی، دوم: ایلیار امین‌زاده

* نوجوانان:

* فرم جین شو: اول: امیرعلی حیاتی

* فرم تایچی جین: اول: فرهان معانی

*فرم نن دائو : اول . امیرآریا شاددل

*فرم چانگ چوان: اول. پرهام عبدالله پور

* جوانان:

*فرم تایچی شن:اول. آبتین احدی

*فرم نن چوان: اول. امیرعلی فرشید