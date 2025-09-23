پخش زنده
مسابقات ووشو قهرمانی استان در دوبخش دختران و پسران با معرفی نفرات برتر در اردبیل به پایان رسید .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسابقات ووشو قهرمانی آقایان استان اردبیل در ردههای سنی نوجوانان و جوانان با حضور 180 ووشوکار در مجموعه ورزشی رضازاده اردبیل به پایان رسید و نفرات برتر برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی معرفی شدند.
این مسابقات با هدف شناسایی و انتخاب برترین ووشوکاران استان برای اعزام به مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار شد و در پایان، نفرات برتر در دو بخش ساندا و تالو مشخص شدند.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:
نوجوانان ساندا:
* وزن منفی 40 کیلوگرم:
* اول: محمدحسین رادمرد
* دوم: محمدحسین نادری
* سوم مشترک: ابوالفضل هاشمی و محمدطاها نادری
* وزن منفی 42 کیلوگرم:
* اول: امیرعلی شهبازی
* دوم: مهیار میکائیلزاده
* سوم مشترک: طاها حسینی و مبین ابراهیمی
* وزن منفی 45 کیلوگرم:
* اول: متین خردمند
* دوم: امیرمحمد شیرزاده
* سوم مشترک: ایلیا طاهری و مهدی نوری
* وزن منفی 48 کیلوگرم:
* اول: یاسین جهانی
* دوم: امیرعلی سالمی
* سوم مشترک: علی اصغر نوروزی و علی بیژنی
* وزن منفی 52 کیلوگرم:
* اول: ائلمان صادقپور
* دوم: امیرحسین علائی
* سوم مشترک: مبین جاهد و امیررضا عینی
* وزن منفی 58 کیلوگرم:
* اول: کیان سناجو
* دوم: محمدطاها احمدیان
جوانان ساندا:
* وزن منفی 56 کیلوگرم:
* اول: علی سرو حیدر
* دوم: محمد افراسیابی
* سوم مشترک: امیرحسین لطفی و مبین رضائی
* وزن منفی 60 کیلوگرم:
* اول: امیرحسین شهبازی
* دوم: تایماز مظاهری
* سوم مشترک: محسن قربانی و نوید قلیزاده
* وزن منفی 65 کیلوگرم:
* اول: پوریا شهبازی
* دوم: امیرمحمد نجفی
* سوم مشترک: فرزان حبیبی و احسان محمدی
* وزن منفی 70 کیلوگرم:
* اول: رادین مرادزاده
* دوم: علیرضا سیفی
* سوم: پرهام عسگری
* وزن منفی 75 کیلوگرم:
* اول: میلاد آقایی
* دوم: مهدی عباسی
* سوم مشترک: تایماز فرجیان و محمدامین قاسمی
* وزن منفی 80 کیلوگرم:
* اول: امیرمحمد ابرزاده
* دوم: اشکان مختارنیا
* سوم مشترک: ابراهیم علیزاده و آراز فرجیان
تالو:
* نونهالان:
* فرم نن لو: اول: محمدمهدی فتحی، دوم: ایلیار امینزاده، سوم: آرتین واثق
* فرم نن چوان: اول: امیرعلی عابدی، دوم: اهورا قائم
* فرم نن دائو: اول: سید هادی موسوی، دوم: امیرسام شاددل
* فرم نن گوئن: اول: امیرعلی عابدی، دوم: اهورا قائم
* فرم دائو شو: اول: محمدمهدی فتحی
* فرم گوئن شو: اول: محمد مهدی فتحی، دوم: ایلیار امینزاده
* نوجوانان:
* فرم جین شو: اول: امیرعلی حیاتی
* فرم تایچی جین: اول: فرهان معانی
*فرم نن دائو : اول . امیرآریا شاددل
*فرم چانگ چوان: اول. پرهام عبدالله پور
* جوانان:
*فرم تایچی شن:اول. آبتین احدی
*فرم نن چوان: اول. امیرعلی فرشید