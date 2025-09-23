پخش زنده
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تامین نقدیندگی واحدهای تولیدی با همکاری بانک مرکزی، طرحی در دست اجرا داریم تا حساب ویژه تولید ایجاد کنیم.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، سعید شجاعی در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در این طرح، تولیدکنندگان میتوانند تا ۹۰ درصد از میزان فروش سال قبل خود، اعتبار برای دریافت تسهیلات داشته باشند.
وی گفت: برای تحریک تقاضا هم بحث کارت رفاهی متصل به اوراق گام را دست اقدام داریم و با بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد.
شجاعی اضافه کرد: وزارت صمت برای کاهش آثار مکانیسم ماشه، سه سناریو آماده کرده بود که شرایط خیلی بدبینانه هم جزو آنها بود و ما برای هر شرایطی برنامه ریزی متناسب آن را داشتیم.
وی گفت: تلاش شد در زنجیرههای تامین کالاهای مورد نیاز خانوار، هیچ خللی ایجاد نشود و خطوط تولید این کالاها به قوت به کار خود ادامه دهند.
معاون وزیر صمت گفت: مکانیسم ماشه ممکن است با توجه به جو روانی ایجاد شده، بر هزینههای تولید اثرگذار باشد، اما در تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تاثیر چندانی نخواهد داشت.
سیامین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور معاونان وزیر صمت و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، فرصتها و تهدیدهای پیش روی تولید و راهکارهای کاهش آثار مکانیسم ماشه در این نشست بررسی شد.