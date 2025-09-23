به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تیم ۱۰ تا ۱۷ سال دختران و پسران موی تای اصفهان به منظور حضور در رقابت های جهانی امارات در مسابقات کشوری اراک انتخابی تیم ملی شرکت کرد و ۲۲ نشان رنگارنگ کسب کرد.

بر این اساس در این دوره المیرا مرادی، نهال بابایی ، سوگند جعفری والیان کلاه کج نشان طلا به دست آوردند.

همچنین مهسا صدری، سایان شمس و آیناز کریمی نشان نقره و فریماه ارون، یگانه فدایی ، دیانا نصیری و النا مرادی نشان برنز این دوره را از آن خود کردند.

ابوالفضل شمس، سروش نیکبخت، امیر محمد رضایی و ابوالفضل آقایی نیز در این مسابقات نشان طلا و محمد حسین مهدور ، محمدرضا آقا یوسفی و حسین طاهری نشان نقره و محمد یاری، امیر علی حاتمی، محمد طاها سلمانی و محمد طاها عاشوری نشان برنز را از آن خود کردند.