به گزارش خبرگزاری صدا و سیما زهرا اصلانی دومین بار در این مجمع جهانی و فستیوال صنایع‌دستی در کشور ازبکستان حضور پیدا کرد و در حضور شرکت‌کنندگانی از ۳۰ کشور دنیا موفق به کسب این عنوان به همراه جایزه هزار و پانصد دلاری شد.

فستیوال جهانی صنایع‌دستی ازبکستان از مهم‌ترین رویداد‌های صنایع‌دستی دنیا است که مجمع جهانی سفالگران نیز همزمان با این فستیوال در یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مراکز تولید سفال یعنی شهر ریشتان برگزار می‌شود.

این جشنواره از ۲۷ تا ۳۰ شهریورماه برگزار شد.