یادواره ۷۵ شهید شهر اژیه و روستاهای همجاور+فیلم وعکس
سومین یادواره ۷۵ شهید شهر اژیه و روستاهای همجاور با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سردار محمد احمدیان، روایتگر دوران دفاع مقدس، با بیان اینکه یادوارههای شهدا زیباترین، بهترین و امنترین راه برای شنیدن فضایل شهداست، گفت: با تأسی و پیروی از شهدا و شناخت فضایل آنان میتوان به مقصد و قرب الهی دست یافت.
اجرای گروه سرود، مداحی و روایتگری دفاع مقدس از دیگر بخشهای این یادواره بود.
