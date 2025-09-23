پخش زنده
۱۸۳ اثر رسیده به سیوهفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان در بخش بینالملل بازبینی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان؛ در این دوره، ۱۸۳ فیلم خارجی متقاضی حضور در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بود که از میان آثار رسیده به دبیرخانه، ۱۸ اثر (شامل ۹ فیلم بلند و ۹ فیلم داستانی و پویانمایی کوتاه) برای حضور در این دوره انتخاب شد.
در میان آثار بلند انتخابشده برای جشنواره فیلمسازانی از کشورهای آلمان، اسپانیا، اسلوونی، بلژیک، پرو، جمهوری چک، چین، دانمارک، روسیه، شیلی، فرانسه، آلمان، کانادا و کرهجنوبی حضور دارند.
در این دوره از جشنواره در بخش فیلمهای بلند داستانی، ۹ اثر خارجی و سه اثر ایرانی با هم رقابت میکنند؛ در بخش آثار کوتاه (داستانی و پویانمایی) نیز ۹ اثر خارجی و چهار اثر ایرانی به رقابت میپردازند.
سیوهفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، سه بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.