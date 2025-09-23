مشکلات روستا‌های شهرستان سامان با حضور نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی بررسی شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی در سفری یک روزه به روستاهی بخش مرکزی شهرستان سامان گفت: جاده ساحلی زاینده رود دارای نقاط حادثه خیز بوده و نیاز به استاندار سازی دارد ولی باید بحث تملک زمین در داخل روستا تعیین تکلیف شود.

احمد راستینه افزود: برای حفظ سلامت آب و کم کردن مشکلات مردم طرح اجرای شبکه فاضلاب ۱۸ روستای حاشیه زاینده رود را با وزیر نیرو طرح کردم که با موافقت وزیر همراه شد که نیاز به پیگیری استانی دارد.

در این سفر الحاق اراضی برای ساخت مسکن نیز مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد.

در این سفر که برخی مدیران و معاونان استانی هم حضور داشتند مشکلات روستا‌های سوادجان، دشتی، چم کاکا، چم چنگ و ایلبگی بررسی شد.