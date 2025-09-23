

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ ثبت سفارش محصولات وارداتی موز، قهوه، تخمه آفتابگردان، دانه کنجد، بادام زمینی، دانه کاکائو و ذرت انسانی از ۵ مهر ۱۴۰۴ آغاز می شود.

در اطلاعیه این معاونت تاکید شده که مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و اعتبار آن سه ماه خواهد بود.

صالح محمدی رئیس جهاد کشاورزی گیلان نیز از آغاز صادرات کیوی از ۷ مهر خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۲۰ هزار تن تولید کیوی در گیلان برداشت شود که بخشی از آن صادر خواهد شد.

وی افزود: حدود هفت هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت کیوی در گیلان وجود دارد که هشت هزار و ۳۵۰ بهره بردار در آن فعال هستند.