بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات محصولاتی مانند موز و کاکائو و صادرات کیوی در هفته نخست مهرماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ ثبت سفارش محصولات وارداتی موز، قهوه، تخمه آفتابگردان، دانه کنجد، بادام زمینی، دانه کاکائو و ذرت انسانی از ۵ مهر ۱۴۰۴ آغاز می شود.
در اطلاعیه این معاونت تاکید شده که مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و اعتبار آن سه ماه خواهد بود.
صالح محمدی رئیس جهاد کشاورزی گیلان نیز از آغاز صادرات کیوی از ۷ مهر خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال ۲۲۰ هزار تن تولید کیوی در گیلان برداشت شود که بخشی از آن صادر خواهد شد.
وی افزود: حدود هفت هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت کیوی در گیلان وجود دارد که هشت هزار و ۳۵۰ بهره بردار در آن فعال هستند.