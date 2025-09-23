پخش زنده
امروز: -
سکوی اول تا سوم مسابقات کاپ آزاد کشوری به قویترین مردان استان کردستان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کاپ آزاد کشوری قویترین مردان ایران به میزبانی استان گیلان و در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
این مسابقات به مدت دو روز در روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریورماه برگزار و بعد از پایان رقابت میان قویترین مردان ایران جایگاه اول و مدال طلا در وزن ۱۱۰- کیلوگرم به رستم عزیزی نماینده کردستان و جایگاه دوم و مدال سیمین نقره در این وزن به دانیال مرادی از کردستان و همچنین جایگاه سوم با مدال برنز به مهراب مرادی دیگر نماینده کردستان در وزن ۹۵- کیلوگرم رسید.
قویترین مردان شهرستان کامیاران و به عنوان نماینده استان در این مسابقات حضور پیدا کردند و توانستند عناوین اول تا سوم این دوره از مسابقات را برای کردستان به ارمغان آوردند.