به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کاپ آزاد کشوری قویترین مردان ایران به میزبانی استان گیلان و در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

این مسابقات به مدت دو روز در روز‌های ۲۸ و ۲۹ شهریورماه برگزار و بعد از پایان رقابت میان قویترین مردان ایران جایگاه اول و مدال طلا در وزن ۱۱۰- کیلوگرم به رستم عزیزی نماینده کردستان و جایگاه دوم و مدال سیمین نقره در این وزن به دانیال مرادی از کردستان و همچنین جایگاه سوم با مدال برنز به مهراب مرادی دیگر نماینده کردستان در وزن ۹۵- کیلوگرم رسید.

قوی‌ترین مردان شهرستان کامیاران و به عنوان نماینده استان در این مسابقات حضور پیدا کردند و توانستند عناوین اول تا سوم این دوره از مسابقات را برای کردستان به ارمغان آوردند.