وزیر خارجه عراق از نیویورک هشدار داد: بازگشت تحریم‌های اروپا علیه ایران، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه منطقه را به بن‌بست و بحران خواهد کشاند.

تحریم دوباره ایران، منطقه را به بن‌بست می‌برد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در سخنانی از نیویورک اذعان کرد که «جغرافیای عراق و آسمان آن به دلیل درگیری‌های اخیر میان ایران و رژیم اسرائیل به میدان جنگ تبدیل شده و تبعات این جنگ همچنان ادامه دارد».

به نوشته الفرات، وی از دیدار‌های آتی خود با مقام‌های آمریکایی خبر داد و گفت احتمال بازگشت تحریم‌های سخت اروپایی علیه ایران وجود دارد.

حسین هشدار داد که بازگشت به تحریم‌های قبلی علیه ایران، همه طرف‌ها را به بن‌بست خواهد کشاند و این موضوع خطرناک است.

وزیر خارجه عراق همچنین تهدید‌های اسرائیل علیه ایران را عامل بالقوه‌ای برای افزایش تنش و بروز مشکلات جدی در منطقه دانست و تأکید کرد که افزایش فشار در پرونده فلسطین و در منطقه، فشار بیشتری بر ایران وارد می‌کند که ممکن است منجر به بحران‌های بزرگ شود.