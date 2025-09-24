به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، افتخار مادران شهدا به راه فرزندان، وقتی در هفته دفاع مقدس مادران شهدای دفاع مقدس ۸ ساله برای دلداری و مرور خاطرات مقاومت مردمی ایرانیان به دیدار مادران شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه می‌روند.

دفاع جانانه مردم ایران اعم از زن و مرد در دوران جنگ تحمیلی، گرچه وقایعی تلخ و جانسوز دارد، اما در درون خود سرشار از گذشت و فداکاری است که می‌تواند صحنه صحنه آن تابلوی ماندگاری از روز‌های حضور برای دفاع از اسلام و میهن و به نمایش گذاشتن فداکاری باشد.

در این حضور هشت ساله اگرچه مردان نقش تاثیرگذاری در درگیری‌های جبهه‌های حق علیه باطل دارند، اما در کنار آنان زنانی هم بودند که گاهی اسلحه به دست گرفته و دوشادوش آنان جنگیدند، زنانی بودند که با به دوش کشیدن مسئولیت سنگین زندگی و با قامتی استوار، ستون خانواده را پا برجا نگاه داشتند و میدان را برای حضور مردان در جبهه فراهم کردند. بودند زنانی که در جبهه‌ها همچون حضرت زینب به پرستاری از مجروحان پرداختند و در کنار اینها، زنان در پشتیبانی از جبهه‌ها با تولید لباس، تهیه و بسته‌بندی مواد غذایی نقش بسزایی ایفا کردند که اینها با تأسی از نهضت عاشورا صورت گرفت.