کارکنان نیروی انتظامی استان همدان در اولین روز از بازگشایی مدارس، فرزندان شهید سلطانی مرام را از خانه تا مدرسه بدرقه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همزمان با نخستین روز سال تحصیلی، فضای مدرسهای در همدان رنگ و بوی خاصی به خود گرفت؛ جایی که فرزند شهید والامقام علی سلطانیمرام، با همراهی کارکنان نیروی انتظامی راهی کلاسهای درس شدند.
شهید سلطانیمرام، فرمانده دلاوری بود که در جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و نام خود را در زمره قهرمانان وطن جاودانه ساخت.
امروز، حضور همکاران او در کنار فرزندان این شهید، جلوهای از همبستگی و قدردانی را به نمایش گذاشت؛ گویی خانواده بزرگ نیروی انتظامی، همچنان یار و یاور بازماندگان شهدا هستند.
سردار حسین نجفی فرمانده نیروی انتظامی استان همدان گفت: فرزندان شهدا یادگاران شجاعت و ایثار پدرانشان هستند و وظیفه ماست که در کنارشان باشیم.
آغاز سال تحصیلی امسال، یادآور این حقیقت شد که امنیت و آرامش امروز میهن، مرهون جانفشانی دلیرانی است که همواره از این کشور دفاع میکنند.