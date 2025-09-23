فرمانده سپاه شهرستان تنکابن بر اهمیت حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره شهدای سلیم آباد بخش مرکزی شهرستان تنکابن با حضور مسئولین و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
فرمانده سپاه شهرستان تنکابن در این مراسم بر اهمیت حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی پس از گذشت چهل و هفت سال تأکید کرد و گفت: باید بدانیم در کجا قرار داریم و چگونه میتوانیم برای این نام مقدس انقلاب مفید باشیم.
سرهنگ حسین نژاد با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان، افزود: نبرد ما نبرد ارادهها بود؛ ایستادیم و پیروز شدیم و اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست دشمن بیفتد.
فرمانده سپاه تنکابن با بیان پیشرفتهای نظامی ایران، تصریح کرد: امروز با وجود موشکهای نقطهزن و پهپادهای پیشرفته، معادلات دشمن را به هم زدهایم. این همان تحقق فرمایشات امام خمینی (ره) است که گفتند "ما میتوانیم". اراده پولادین ملت ایران دشمن را به عقب رانده است.
وی همچنین به جایگاه ارزشهای دینی و اعتقادی در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس هندسهای مشخص داشت که بر قامت ارزشهای دینی ما استوار بود و این ایمان ماندگاری ما را رقم زد.
سرهنگ حسین نژاد در پایان یادآور شد: در جنگ تحمیلی دشمن تا سی هزار کیلومتر به داخل کشور پیشروی کرد، اما رزمندگان ما حتی پس از عقبنشینی، پوتینهای عراقیها را تکان دادند و نگذاشتند ذرهای از خاک وطن را ببرند.
این مراسم یادبود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز، بر تداوم راه و آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ امنیت و استقلال کشور تأکید داشت.