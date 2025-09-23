پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۱۲ برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان گلپایگان اجرا میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناجیه مقاومت بسیج گلپایگان در نشست خبری گفت:صبحگاه مشترک نیروهای نظامی وانتظامی شهرستان؛ یادواره شهدا؛ دیدار با خانوادههای معظم شهدا؛ شبی با شهدا؛ برگزاری مسابقات ورزشی؛ برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی؛ اعزام گروههای پزشکی به مناطق محروم و غبارروبی و عطرافشانی گلزارهای شهدای شهرستان از مهمترین این برنامهها است.
سرهنگ سیدعباس میرکریمی افزود: دفاع مقدس آینه تمامنمای مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و این دوران نه تنها امنیت کشور را تضمین کرد بلکه الهامبخش ملتهای آزاده در سراسر جهان شد.
وی گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با الهام از آموزههای ۸ سال دفاع مقدس، هدایتهای رهبر معظم انقلاب و جانفشانی نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران به شکست سنگین دشمنان منجر شد