به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناجیه مقاومت بسیج گلپایگان در نشست خبری گفت:صبحگاه مشترک نیرو‌های نظامی وانتظامی شهرستان؛ یادواره شهدا؛ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا؛ شبی با شهدا؛ برگزاری مسابقات ورزشی؛ برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی؛ اعزام گروه‌های پزشکی به مناطق محروم و غبارروبی و عطرافشانی گلزار‌های شهدای شهرستان از مهمترین این برنامه‌ها است.

سرهنگ سیدعباس میرکریمی افزود: دفاع مقدس آینه تمام‌نمای مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و این دوران نه تنها امنیت کشور را تضمین کرد بلکه الهام‌بخش ملت‌های آزاده در سراسر جهان شد.

وی گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با الهام از آموزه‌های ۸ سال دفاع مقدس، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و جانفشانی نیرو‌های مسلح و ایستادگی ملت ایران به شکست سنگین دشمنان منجر شد