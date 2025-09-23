به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پیام آیت الله ناصری آمده:

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام یگانه آفریدگاری که انسان را به زیور «دینداری» و «تفکر» و «اندیشه» آراست و او را امانتدار این ودیعه الهی قرار داد.

تعلیم و تربیت رکن اساسی انسانیت، خودباوری و شکوفایی استعداد‌های آدمی برای خلق فردایی آبادتر و جامعه‌ای سرشار از عطر ایمان و بالندگی در کشور عزیزمان ایران اسلامی است.

اینجانب آغاز سال تحصیلی جدید و بهار علم و دانش و معرفت را به خانواده بزرگ دانش آموزی و دانشجویی و فرهنگیان و اساتید دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی استان و تقارن هر ساله این رویداد با هفته دفاع مقدس که معرف بزرگترین حماسه قرن و کامل‌ترین مدرسه و دانشگاه برای کسب آموزه‌های عمیق انسانی، معرفتی و الهی است، تبریک و تهنیت عرض نموده و امید دارم که با بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود، افزایش هوشمندانه بهره‌وری‌های دینی، علمی و پرورشی نسل نوجوان و جوان و ارتقای شاخص‌های مذهبی، علمی، پژوهشی و فرهنگی استان با رویکرد تحول گرایانه و منطبق با نیاز‌های کشور و تأسی به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اعتلای روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد