فرار سه ساله کلاهبردار حرفهای ۸۸ میلیارد ریالی فروش زمین در ابهر پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فرمانده انتظامی ابهر از دستگیری کلاهبردار حرفهای متواری در این شهرستان خبر داد و گفت: این متهم با پیگیریهای پلیس شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شد.
سرهنگ نوروزی افزود: این کلاهبردار حرفه ای از سال ۱۳۹۸ در یکی از شهرستانهای همجوار زنجان از ۶ نفر مبلغ ۸۸ میلیارد ریال را از طریق فروش زمین کلاهبرداری کرده و از آن زمان متواری بود که توسط ماموران شهرستان ابهر دستگیر و روانه زندان شد.
وی خاطرنشان کرد: عموم مردم باید در معاملات و قراردادها با افراد با تجربه و متخصص مشورت کنند تا گرفتار افراد سودجو و کلاهبردار نشوند.