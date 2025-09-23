پخش زنده
مدیر واحد ترافیک و حملونقل شهرداری شهرکرد از اجرای طرحهای ایمنی و ترافیکی همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،پیمان محقق گفت: رنگآمیزی گذرگاههای عابر پیاده، آشکارسازی سرعتگیرها و ساماندهی مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی رحمتیه و مدارس سطح شهر اجرا شد.
وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مجموعهای از فعالیتهای ترافیکی در راستای ارتقای ایمنی دانشآموزان و شهروندان صورت گرفته است.
محقق افزود: در روزهای اخیر، عملیات آشکارسازی سرعتگیرها و سرعتکاههای سطح شهر بهویژه در مسیرهای منتهی به دانشگاهها و مجتمعهای آموزشی رحمتیه انجام شده تا ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده افزایش یابد.
وی گفت: رنگآمیزی مسیرهای عابر پیاده مقابل مدارس و نیز مقابل حسینیه اعظم بهعنوان نقاط پررفتوآمد از دیگر اقدامات مهمی است که بهمنظور سهولت عبور و مرور و کاهش خطرات ترافیکی اجرا شده است.
مدیر واحد ترافیک و حملونقل شهرداری شهرکرد همچنین گفت: علاوه بر این اقدامات، مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی رحمتیه و مدارس سطح شهر نیز ساماندهی و ایمنسازی شده تا دانشآموزان و والدین با آرامش و امنیت بیشتری در آغاز سال تحصیلی جدید رفت و آمد کنند.