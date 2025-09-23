پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳۲۰ هزار دانش آموز همدانی، اول مهر ماه همزمان با سراسر کشور، سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیتالله حبیب الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان در آیین آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان دخترانه خانباغی همدان با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: تمام شخصیتهای بزرگ علمی و فرهنگی از همین کلاسها و صندلیهای مدارس به قلههای افتخار رسیدهاند و آینده کشور نیز در گرو تلاش امروز دانشآموزان است.
استاندار همدان نیز در سخنانی با تأکید بر اهمیت هدفگذاری در زندگی دانشآموزان افزود: بدون داشتن اهداف بلند، تلاشها بیثمر خواهد بود، هر دانشآموز باید با برنامهریزی، پشتکار و مدیریت صحیح زمان به سمت موفقیت حرکت کند.
حمید ملانوری شمسی همچنین با اشاره به ضرورت خلاقیت، نوآوری و بهرهوری در مسیر آموزش و توسعه گفت: حفاظت از منابع طبیعی همچون آب، خاک و محیط زیست لازمه دستیابی به توسعه پایدار است و نسل جوان باید بیش از پیش نسبت به این موضوع حساس باشد.
حمید رضا حاجیبابایی نایب رئیس و نماینده مردم همدان در مجلس هم با بیان اینکه دانشآموز ایرانی باید ابتدا ایران خود را بسازد و سپس در آبادانی جهان نقشآفرین باشد، تأکید کرد: قدرتهای جهانی با تمدن کهن ایران و پیشرفتهای علمی کشور مشکل دارند، اما جوانان ایرانی با ایستادگی و اتحاد توانستهاند در عرصههای مهمی، چون فناوریهای نوین به جایگاهی برتر دست یابند.
در این مراسم پیام وزیر آموزش و پرورش نیز به مناسبت بازگشایی مدارس قرائت شد.
در حاشیه این مراسم، نهالکاری نمادین با مشارکت دانشآموزان انجام و از کتاب «بچههای مریم خانم» نوشته حسن صیفیکار با موضوع دفاع مقدس رونمایی شد.