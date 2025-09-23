به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با شروع فصل مدرسه و در جشن نوروز دانش، زنگ آغاز سال تحصیلی در مدرسه کمیل نیز به صدا در آمد؛ تا تنها دانش آموز این مدرسه مانند دیگر دانش آموزان کشور، سال تحصیلی اش را آغاز کند.

هادی سلیمانی، تنها دانش آموز مدرسه کمیل می‌گوید: به شغل معلمی علاقه دارد و دلش می‌خواهد تا مانند معلمش بتواند به دانش آموزان مناطق محروم خدمت کند.

محمد کاکی، آموزگار مدرسه کمیل گفت: شغل معلمی، مادی نیست؛ بلکه یک کار معنوی است و تنها نیرویی که مرا این منطقه دورافتاده کشانده، نیروی عشق است.

با شروع سال تحصیلی جدید، ۲۵۰۰ دانش آموز در مناطق عشایری استان مشغول تحصیل شدند.

در استان ایلام ۲ هزارو ۵۰۰ دانش آموز، در مناطق عشایری تحصیل می‌کنند.

تعداد ۱۹ مدرسه با یک دانش‌آموز و ۴۴ مدرسه با ۲ دانش آموز در مناطق عشایری استان ایلام فعال است.