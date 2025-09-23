به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه فرهنگی و آموزشی بسیجیان در پایگاه شهید مطهری شهرستان مهریز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه فرهنگی و آموزشی بسیجیان در پایگاه شهید مطهری شهرستان مهریز با حضور فرمانده این پایگاه افتتاح شد. این نمایشگاه از ۳۱ شهریور تا ۴ مهرماه برای بازدید عموم دایر است.

محمدحسن ابویی فرمانده پایگاه شهید مطهری گفت: «در این نمایشگاه ماکت عملیات کربلای پنج به نمایش گذاشته شده و پنج غرفه شامل اقتصاد مقاومتی، فعالیت‌های فرهنگی و مجموعه‌ای از عکس‌های دوران دفاع مقدس برای بازدید علاقه‌مندان آماده شده است.»

وی افزود: «فعالیت‌های پایگاه مقاومت شهید مطهری نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد و یکی از بخش‌های ویژه این نمایشگاه، کافه شهدا است که از امروز افتتاح شده و به‌صورت دائمی در محل پایگاه برقرار خواهد بود.»