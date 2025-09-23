پخش زنده
اجلاسیه ۴۵۸ شهید شهرستان سمنان در قالب برنامههای دومین کنگره بزرگداشت سههزار شهید استان سمنان برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم با بیان اینکه زیباییهای دوران دفاع مقدس در جنگ ۱۲ روزه تکرار شد گفت : در دفاع مقدس نوآوری، خلاقیت، مدیریت هنرمندانه و شجاعانه به همراه مردم داری و مردمنوازی، رسالتمحوری سرلوحه امور بود.
سردار حسین معروفی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس در شکل و محتوا عاشورایی بود، گفت: ارزشهای دفاع مقدس با فرهنگ اهل بیت (ع) گره خورد و به ملت ایران بازدارندگی داد.
معاون سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه گرایشهای سیاسی در مناطق جنگی جایی نداشت و تبعیت از امام راحل یک الگو برای همه بود ؛ همین مساله را زمینهساز پیروزی در دفاع مقدس دانست و افزود: دشمن بعثی پشتوانه جهانی داشت، اما کار به جایی نبرد.
سردار معروفی چهار مولفه را در دفاع مقدس پیروزیبخش دانست و گفت: این مولفه ها عبارت بودند از اعتقاد به ایمان واقعی، وحدت واقعی مردم، بسیج و نیروهای مسلح، رهبری و ولایت امام خمینی (ره) .
وی وحدت را ضروریترین نیاز امروز دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب وحدت مورد نیاز امروز را «وحدت مقدس» نامیدند و همان چیزی است که تاکنون ما را حفظ کرده است.
سردار معروفی بهترین شکل وحدت را حول محور رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: سردار حاج قاسم سلیمانی زمانی گفت «اگر کسی به اندازه نخی به نظام متصل است او را با ریسمانی باید حفظ کرد»
وی شهدا را مرکز ثقل وحدت ملت ایران دانست و گفت: نگاه به شهدا، نگاه قومی و منطقهای نیست. شهدا جانشان را در طبقه اخلاق گذاشتند تا تمامیت ارضی و ناموس ایران حفظ شود.
حجتالاسلام عالی استاد حوزه و دانشگاه نیز در این اجلاسیه با بیان اینکه جبهه مقاومت از جبهه منطقه منطقهای به جبهه مقاومت جهانی تبدیل شده است. تاکید کرد: یکی از ثمرات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این است که مردم جهان ظلمستیز شدهاند در حالیکه پنج سال پیش این چنین نبودند،
استاد حوزه و دانشگاه افزود: عدهای به فروپاشی سوریه اشاره میکنند و شهادت فرماندهان حماسه و فلسطینی را نشانه ازبین رفتن مقاومت میدانند، در پاسخ باید گفت ;i تفکر مقاومت اکنون جهانی شده است و مردم جهان پای کار آمدهاند
نماینده ولی فقیه در استان سمنان و استاندار سمنان هم از دیگر سخنرانان این مراسم بودند و با گرلامیداشت هفته دفاع مقدس ، آن دوران را یادآور روزهای حماسه، ایثار و مجاهدت ملت ایران خواندند.
دومین کنگره بزرگداشت سههزار شهید استان سمنان از سیویکم شهریور تا ششم مهر ۱۴۰۴ در مصلای بزرگ شهر سمنان در حال برگزاری است.