به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در نخستین روز از سال تحصیلی جدید فرمانده انتظامی میاندوآب به همراه جمعی از معاونان انتظامی این شهرستان خانم حسنی خاکپور فرزند شهید انتظامی اسماعیل خاکپور را از درب منزل تا دبیرستان شاهد راضیه میاندوآب همراهی کردند.

سرهنگ رستم پور با حضور در جمع دانش آموزان ضمن تبریک بهار علم و دانش به مربیان و دانش آموزان این دبیرستان در خصوص اهمیت تعلیم و تربیت و هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا سخنانی ایراد کرد.

در پایان از دو جانباز و یک فرزند شهید با اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.

شهید خاکپور در سال ۱۳۸۹ در مرز پیرانشهر به درجه رفیع شهادت رسیده است.