به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، از محل مطالبات گاز و همچنین از محل مصوب فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها، هنوز هیچ وجهی به حساب سازمان هدفمندی واریز نشده‌است.

دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری و مطالبه واریز کامل سهم منابع پیش‌بینی‌شده در ماه‌های آینده، هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت، دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق و برداشت از بودجه عمومی و تنخواه‌گردان سوق داده و ثبات مالی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.