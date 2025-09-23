مراسم بزرگداشت عالم ربانی و استاد فقید حوزه علمیه، «حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر الهی‌خراسانی» در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، این مراسم با حضور آیت‌الله علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی، اساتید حوزه و دانشگاه، زائران و مجاوران، با همیاری شورای عالی و مدیریت حوزه علمیه خراسان رضوی، روز سه شنبه در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم راشد یزدی در سخنانی به بیان ویژگی علمی و اجرایی حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی پرداخت و وی را پایه گذار علمی در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی معرفی کرد.

این سخنران افزود: کار‌های اجرایی این عالم فرزانه همچنان موجب خیر و برکت برای دانش پژوهان، دانشمندان و اساتید است.

مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین الهی‌خراسانی، از اساتید برجسته و چهره‌های تأثیرگذار حوزه علمیه خراسان رضوی بود که عمر خود را در مسیر تعلیم، تربیت و ترویج معارف اهل بیت (ع) صرف کرد.