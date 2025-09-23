به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در نخستین روز از سال تحصیلی، با همراهی جمعی از مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از بخش‌های مختلف دبیرستان ماندگار البرز بازدید کرد. این بازدید در راستای اهتمام دولت و این وزارتخانه به حفظ، احیا و بهره‌برداری هوشمندانه از بنا‌های تاریخی و فرهنگی تهران انجام شد.

وزیر میراث‌فرهنگی ضمن بررسی وضعیت فیزیکی و آموزشی این مدرسه تاریخی، به ضرورت تقویت برنامه‌های حفاظت و مرمت مدارس قدیمی و گنجینه‌های آموزشی پایتخت اشاره و بر تعامل سازنده میان وزارتخانه و متولیان مدارس تاریخی برای ارتقای کیفیت آموزش و حفظ ارزش‌های معماری و فرهنگی تأکید کرد.

دبیرستان ماندگار البرز، که در سال ۱۳۰۳ خورشیدی تأسیس شد، با ۱۱ هزار متر مربع زیربنا، یکی از شاخص‌ترین مدارس تاریخی تهران به شمار می‌رود و در سال ۱۳۷۷ با شماره ۲۰۰۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این ساختمان به علت معماری و پیشینه آموزشی نمادی از تاریخ و فرهنگ معاصر ایران محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری در نشست خود با مدیر و اعضای هیئت‌امنا ضمن اهمیت صیانت از این مدرسه تاریخی، از اقدامات آموزشی و فرهنگی دبیرستان البرز در تربیت نسل‌های مستعد و متعهد قدردانی و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ هویت تاریخی مدارس ملی و بهره‌برداری متوازن از ظرفیت‌های فرهنگی آنها تأکید کرد.