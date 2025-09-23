همچون حضرت زینب (س) روایت‌گر خصائص نیکوی شهدای خود باشید همچون حضرت زینب (س) روایت‌گر خصائص نیکوی شهدای خود باشید همچون حضرت زینب (س) روایت‌گر خصائص نیکوی شهدای خود باشید همچون حضرت زینب (س) روایت‌گر خصائص نیکوی شهدای خود باشید همچون حضرت زینب (س) روایت‌گر خصائص نیکوی شهدای خود باشید همچون حضرت زینب (س) روایت‌گر خصائص نیکوی شهدای خود باشید همچون حضرت زینب (س) روایت‌گر خصائص نیکوی شهدای خود باشید همچون حضرت زینب (س) روایت‌گر خصائص نیکوی شهدای خود باشید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهیدان سلیمی و ملکی سرولاتی گفت: همچون حضرت زینب (س) روایت‌گر خصائص نیکوی شهدای خود باشید.

سعید اوحدی در این دیدارها، ضمن دلجویی و همدردی با خانواده شهیده اکرم محمد سلیمی از شهدای حمله به زندان اوین و شهید مجتبی ملکی سرولاتی از شهدای هلال‌احمر، گفت: این شهدا مظلومانه به شهادت رسیدند، اما همان گونه که شهدای کربلا، اسلام را در طول تاریخ احیا کردند و حضرت زینب (س) روایت‌گر این وقایع شد، شما نیز راوی خصائص نیکوی شهدای خود باشید. شهید عزیز شما عمرش را در راه خدمت به مردم سپری کرد و در همین مسیر نیز فدا شد.

وی با اشاره به اینکه شهید مجتبی ملکی سرولاتی یکی از اعضای هلال احمر بود و در این لباس مقدس به فیض شهادت نائل آمد، تصریح کرد: اقدامات هلال احمر در زمان بحران‌ها، نمونه بارز ایثار و از خود گذشتگی است و شهدای هلال‌احمر بسیار مظلوم هستند. در دنیا نیز طبق موازین بین‌المللی، نیرو‌های امدادی و هلال‌احمر از امنیت خاصی برخوردارند، اما رژیم منحوس صهیونیستی در غزه به امدادگران و کادر درمان نیز رحم نکرد که نشان از خوی وحشی‌گری این رژیم دارد.

معاون رییس جمهور با اشاره به آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، خاطرنشان کرد: شهدا زنده هستند و در نزد خداوند روزی می‌خورند و البته در روز قیامت شفیع خانواده و عزیزان خود نیز خواهند بود.

اوحدی در این دیدار‌ها ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند سلام من را خدمت خانواده شهدا برسانید و به آنها بگویید نگران خانواده شهدا هستم و برای آنها دعا می‌کنم.

گفتنی است عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در این دیدار حضور داشت.