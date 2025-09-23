به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمود خان بیگی مسئول گشت مشترک اداره کل صمت استان گفت: علاوه بر گشت‌های حضوری، بازرسان تعزیرات حکومتی و اداره صمت در سامانه‌های تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص تخلفات این واحد‌های صنفی هستند.

وی بابیان اینکه درج نشدن قیمت روی کالاها، صادر نکردن صورتحساب فروش و گران فروشی مهم ترین معیارهای احراز تخلف است افزود: در صورت مشاهده تخلف با متخلفان به صورت جدی برخورد قانونی می شود .