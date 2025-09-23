پخش زنده
امروز: -
نیروگاه خورشیدی ترکیبی ۱۰۰ کیلووات شهید داریوش رضایی نژاد در دانشگاه صنعتی شاهرود افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید حسن پور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: هدف از راه اندازی این نیروگاه مطالعه روی تکنولوژی طراحی سایت و تامین برق موردنیاز دانشگاه صنعتی شاهرود بود.
با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
محمد ضامن مجری طرح نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: این طرح در ۵ مرحله ۲۰۰ کیلووات با تکنولوژی های متفاوت اجرا شده است.
مجید عمیدپور رئیس پژوهشگاه نیروی وزارت نیرو هم گفت: راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در دانشگاه ها با هدف تحقیقات باعث بهره وری نیروگاه های خورشیدی می شود .