به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید حسن پور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: هدف از راه اندازی این نیروگاه مطالعه روی تکنولوژی طراحی سایت و تامین برق موردنیاز دانشگاه صنعتی شاهرود بود.

با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

محمد ضامن مجری طرح نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: این طرح در ۵ مرحله ۲۰۰ کیلووات با تکنولوژی های متفاوت اجرا شده است.

مجید عمیدپور رئیس پژوهشگاه نیروی وزارت نیرو هم گفت: راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در دانشگاه ها با هدف تحقیقات باعث بهره وری نیروگاه های خورشیدی می شود .