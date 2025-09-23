به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با هفته دفاع مقدس، انتشارات امیرکبیر مجموعه‌ای از کتاب‌های برجسته مانند «با سرودخوان جنگ» نوشته زنده یاد نادر ابراهیمی، «کاغذ‌های خط‌خطی» به قلم حسن احمدی، «جای خالی شما» نوشته محمدرضا کاتب و «بهتر از شکلات مجانی» به نویسندگی سودابه فرضی‌پور را با ۲۰ درصد تخفیف، به مخاطبان عرضه می‌کند.

این آثار، روایت‌های عمیق و الهام‌بخش از حماسه و ایثار را بازگو می‌کنند.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب‌ها می‌توانند به فروشگاه‌های انتشارات امیرکبیر و یا سایت این انتشارات مراجعه کنند.