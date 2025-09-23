پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس، مجموعهای از کتابهای برجسته انتشارات امیرکبیر با ۲۰ درصد تخفیف به مخاطبان ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با هفته دفاع مقدس، انتشارات امیرکبیر مجموعهای از کتابهای برجسته مانند «با سرودخوان جنگ» نوشته زنده یاد نادر ابراهیمی، «کاغذهای خطخطی» به قلم حسن احمدی، «جای خالی شما» نوشته محمدرضا کاتب و «بهتر از شکلات مجانی» به نویسندگی سودابه فرضیپور را با ۲۰ درصد تخفیف، به مخاطبان عرضه میکند.
این آثار، روایتهای عمیق و الهامبخش از حماسه و ایثار را بازگو میکنند.
علاقهمندان برای تهیه این کتابها میتوانند به فروشگاههای انتشارات امیرکبیر و یا سایت این انتشارات مراجعه کنند.