به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان؛ در دیدار با اعضای سازمان بسیج مداحان و جمعی از جامعه ستایشگری ، شعرا و روحانیون رسالات استان اصفهان با تأکید بر لزوم بیان دستاوردهای انقلاب و پیشرفت های کشور در حوزه های مختلف در هیئت های مذهبی، گفت: دشمنان از پیشرفت های ایران اسلامی به خشم آمده اند و موشک های نقطه زن نماد اقتدار و خوداتکایی کشور است.

آیت الله طباطبایی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به شبهات درباره دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و افزود: بر اساس دستور اسلام، با تمایل طرف مقابل به صلح، مسلمانان نیز باید از ادامه جنگ خودداری کنند، همچنین در جنگ هشت ساله، رزمندگان اسلام اجازه ندادند، حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.

در این دیدار محمد ابراهیمی مسوول سازمان بسیج مداحان و هیئت های مذهبی سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) با بیان اینکه این اولین گردهمایی سه قشر در کنار یکدیگر است، بر لزوم استفاده از رهنمودهای مسوولان برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد.

همچنین حجت‌الاسلام دانشمند نیز با تبریک هفته دفاع مقدس، تشکیل این جلسه را گامی مهم در جهت رفع کم‌کاری‌های گذشته در حوزه مبلغان دانست و افزود: پس از تأکید رهبر معظم انقلاب بر اولویت‌دار شدن تبلیغ در حوزه‌های علمیه، روح تازه‌ای در این عرصه دمیده شد.

وی با اشاره به حضور مؤثر روحانیون در دوران دفاع مقدس، گفت: از ۴ هزار شهید روحانی کشور، ۷۰۰ شهید متعلق به استان اصفهان است؛ اما متأسفانه تاکنون کار هنری ارزشمندی برای معرفی نقش روحانیون در جبهه‌ها تولید نشده است.