سازمان هواپیمایی کشوری در یک اقدام استراتژیک، شرط حداقل هواپیما برای تاسیس ایرلاین را از پنج فروند به تنها دو فروند کاهش داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این تصمیم که با هدف جذب سرمایهگذاران جدید و افزایش رقابت در بازار هوایی کشور اتخاذ شده، میتواند فصلی نوین در صنعت حملونقل هوایی ایران رقم بزند.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، گفت :پیش از این، الزام به داشتن ناوگان بزرگ، مانعی جدی بر سر راه بسیاری از سرمایهگذاران خصوصی بود و باعث انحصار این صنعت در دست تعداد محدودی شرکت میشد. با این بازنگری، راه برای ورود ایرلاینهای کوچکتر و تخصصیتر هموار شده و انتظار میرود شاهد تنوع بیشتری در بازار پروازهای داخلی و منطقهای باشیم.
مجید اخلاقی، این تغییر را گامی مهم در جهت توسعه صنعت هوایی کشور دانست. کارشناسان نیز معتقدند که کاهش این الزام، علاوه بر افزایش تعداد بازیگران، به بهبود کیفیت خدمات و رقابت سالم میان ایرلاینها منجر خواهد شد که در نهایت به نفع مسافران و ارتقای سطح خدمات خواهد بود.
این تحول نویدبخش آیندهای روشن برای صنعت هوایی ایران است، با افقهایی جدید برای نوآوری، رقابت و کیفیت خدمات.