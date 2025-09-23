اعضای شورای برنامه ریزی استان سمنان ، مواردی از نقشه فرهنگی استان والزامات دستگاه های اجرایی در این خصوص ، بودجه پروژه‌ های عمرانی با استفاده از اوراق مرابعه و ایجاد مجتمع های بین راهی را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در این جلسه از مدیران دستگاه های اجرایی خواست میزان پیشرفت پروژه های عمرانی را به صورت منظم به فرمانداری ها گزارش دهند .

محمد جواد کولیوند در خصوص تهیه برش استانی نقشه فرهنگی استان هم از اعضا خواست ، اصلاحات پیشنهادی را ارائه دهند تا در جلسه هفته آینده شورا به رای گذاشته شود .

نادر مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان هم برخی مصوبات شورای برنامه ریزی را تشریح کرد.