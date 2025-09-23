مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل اعلام کرد: در یک سال اخیر به ۳۲ روستای این استان گازرسانی شده و سطح برخورداری مناطق روستایی از گاز طبیعی به ۹۹ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معرفت خدابنده جلودار اظهار کرد: در این مدت هشت هزار میلیارد ریال صرف توسعه و تقویت زیرساخت‌های گاز استان شد و خط انتقال فاز سوم تقویت گاز شمال استان به طول ۲۵ کیلومتر با لوله ۱۶ اینچ با صرف ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا و ساختمان گاز منطقه ۲ اردبیل با صرف ۴۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

وی بهینه‌سازی، مقاوم‌سازی، رسیدگی به موتورخانه‌های ادارات، توزیع بخاری‌های کم‌مصرف، نصب انشعابات تجاری، خانگی و صنعتی را از دیگر اقدامات شرکت گاز استان اردبیل طی یک سال اخیر ذکر کرد و افزود: ۲ ایستگاه تقلیل فشار گاز نیز در شهرستان‌های اردبیل و گلخانه پارس‌آباد مغان احداث شد.

وی ادامه داد: ۲۰۰ کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز، نصب پنج هزار انشعاب و ۲۰ هزار مشترک جدید از دیگر اقدامات شرکت گاز استان اردبیل است و ۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی نیز از خدمات شرکت گاز استان بهره‌مند شدند.

شرکت گاز استان اردبیل، گاز مورد نیاز ۵۸۲ هزار مشترک را تامین می‌کند که بیش از ۹۳ درصد آن خانگی و تجاری و بقیه صنعتی است.