به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد قادری‌نیا با اعلام این خبر اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر مدیریت مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، مدیریت حقوقی این شرکت و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، در شش ماه اول سالجاری ۱۹ فقره سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های استان یزد به مساحت ۲۴ هکتار به نام دولت صادر شده است.

وی افزود: اخذ اسناد مالکیت، از بروز هرگونه تصرفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری کرده و زمینه تثبیت مالکیت دولت را فراهم می‌سازد.

قادری‌نیا همچنین تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت برای سایر رودخانه‌های استان یزد در سال آینده با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیر حقوقی شرکت در پایان خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌ها قبل از هرگونه معاملات ملکی در مجاورت رودخانه‌ها، لازم است پیش از اقدام، استعلام‌های قانونی را از شرکت آب منطقه‌ای اخذ کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها علاوه بر جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب، اجرای طرح‌های عمرانی و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب‌ها خواهد داشت.

قادری‌نیا در پایان تأکید کرد: این اقدام گامی اساسی در جهت صیانت از حقوق عمومی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی استان به شمار می‌رود.