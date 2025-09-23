پخش زنده
مدیر حقوقی شرکت سهامی آب منطقهای یزد از صدور اسناد تکبرگ مالکیت بیش از ۲۴ هکتار از اراضی بستر رودخانههای استان یزد در شش ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد قادرینیا با اعلام این خبر اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر مدیریت مهندسی رودخانهها و سواحل، مدیریت حقوقی این شرکت و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، در شش ماه اول سالجاری ۱۹ فقره سند مالکیت اراضی بستر رودخانههای استان یزد به مساحت ۲۴ هکتار به نام دولت صادر شده است.
وی افزود: اخذ اسناد مالکیت، از بروز هرگونه تصرفات و سوءاستفادههای احتمالی در بستر و حریم رودخانهها جلوگیری کرده و زمینه تثبیت مالکیت دولت را فراهم میسازد.
قادرینیا همچنین تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت برای سایر رودخانههای استان یزد در سال آینده با جدیت دنبال خواهد شد.
مدیر حقوقی شرکت در پایان خاطرنشان کرد: هماستانیها قبل از هرگونه معاملات ملکی در مجاورت رودخانهها، لازم است پیش از اقدام، استعلامهای قانونی را از شرکت آب منطقهای اخذ کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانهها علاوه بر جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب، اجرای طرحهای عمرانی و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلابها خواهد داشت.
قادرینیا در پایان تأکید کرد: این اقدام گامی اساسی در جهت صیانت از حقوق عمومی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی استان به شمار میرود.