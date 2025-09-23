به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی استان لرستان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محور‌های مواصلاتی خرم آباد به یک دستگاه تریلی کشنده حامل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سردارمحمدرضا هاشمی فر افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۴۰۰ لیتر فرآورده‌های نفتی از نوع مازوت خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هاشمی فر در پایان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.