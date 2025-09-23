به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قیمت نفت در واکنش به توافق اولیه بین دولت‌ عراق و منطقه کردنشین این کشور برای ازسرگیری فعالیت خط لوله صادراتی خط لوله کرکوک-جیهان و افزایش نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه، در معامله‌های روز سه‌شنبه (یکم مهر) برای پنجمین جلسه معاملاتی پیاپی کاهش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۳۲ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه به‌وقت گرینویچ با ۴۲ سنت یا ۰.۶۳ درصد کاهش، به ۶۶ دلار و ۱۵ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۳۶ سنت یا ۰.۵۸ درصد افت، ۶۱ دلار و ۹۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

آنه فام، تحلیلگر ارشد گروه مالی بازار بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، بیان کرد: موضوع غالب همچنان نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه است، در حالی که با نزدیک شدن به پایان سال، چشم‌انداز تقاضا هنوز نامشخص است، ازسرگیری فعالیت خط لوله صادراتی نفت کرکوک-جیهان برای انتقال نفت میدان‌های نفتی اقلیم کردستان عراق به پایانه نفتی جیهان ترکیه هم بر قیمت‌ها فشار وارد کرده است.

دو مقام نفتی اعلام کردند که بغداد و اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه (۳۱ شهریور) با شرکت‌های نفتی خارجی فعال در منطقه کردنشین این کشور به‌منظور ازسرگیری صادرات نفت خام از پایانه جیهان ترکیه به توافق رسیده‌اند.

این توافق امکان ازسرگیری صادرات روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام از اقلیم کردستان عراق را فراهم می‌کند؛ صادراتی که از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به حال تعلیق درآمده است.

بازار جهانی نفت در حال آماده شدن برای افزایش عرضه و کاهش تقاضاست؛ روندی که تحت تأثیر توسعه سریع خودروهای برقی و چالش‌های اقتصادی ناشی از تعرفه‌های تجاری شکل گرفته است.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرده است که عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت و با لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) و افزایش عرضه تولیدکنندگان خارج از این ائتلاف، احتمال دارد در سال ۲۰۲۶ مازاد عرضه تشدید شود.

با این حال، برخی خطرها از جمله بررسی تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر اتحادیه اروپا بر صادرات نفت روسیه و احتمال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه همچنان بر بازار سایه افکنده‌اند.

نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد که انتظار می‌رود ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا طی هفته گذشته افزایش یافته باشد، در حالی که ذخیره‌سازی‌های بنزین و فرآورده‌های تقطیری احتمال دارد کاهش یابد.

در تحولی دیگر، طبق داده‌های مؤسسه جودی (JODI) که روز دوشنبه منتشر شد، صادرات نفت خام عربستان سعودی در تیرماه به پایین‌ترین سطح خود در چهار ماه گذشته رسیده است.

شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) هم اعلام کرد که این کشور صادرات نفت خود را تحت توافق هشت عضو اوپک‌پلاس برای لغو کاهش عرضه داوطلبانه، افزایش داده است.