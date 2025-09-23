به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در آیین رونمایی از پوستر نخستین رویداد گردشگری و پنجمین جشنواره انگور تیران با اشاره به برگزاری بیش از ۳۰۰ رویداد گردشگری در کشور، گفت: اصفهان با میزبانی ۱۰۰ رویداد، نقشی مهم و کلیدی در رونق گردشگری و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف استان ایفا خواهد کرد. امیر کرم‌زاده افزود: این جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری باهدف بهره‌مندی همه‌جانبه مناطق مختلف استان از اقتصاد گردشگری، اشتغال زایی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برگزاری می‌شود . وی همچنین ادامه داد: جشنواره‌های گردشگری نه‌تنها با ایجاد شادی و نشاط اجتماعی، جذابیت فراوانی برای مردم‌دارند، بلکه فرصتی ارزشمند برای معرفی نقاط مختلف استان به گردشگران داخلی و خارجی و خلق خاطراتی ماندگار برای آنان است . مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در خصوص برگزاری نخستین رویداد گردشگری و پنجمین جشنواره انگور تیران نیز گفت: جشنواره انگور با توجه به سابقه طولانی در تولید این محصول در منطقه و همچنین کشف درب‌های سنگی باستانی با قدمت ۷ هزارساله، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد تیران به شمار می‌رود.