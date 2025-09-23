فرمانده قرارگاه شهید بروجردی آذربایجان غربی گفت:فرهنگ و ارزش‌های دوران دفاع مقدس باید به نحو شایسته به نسل‌های آینده انتقال پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده قرارگاه شهید بروجردی آذربایجان غربی گفت: فرهنگ و ارزش‌های دوران دفاع مقدس باید به نحو شایسته به نسل‌های آینده انتقال پیدا کند.

سردار اسمعلی خلیل زاده درهمایش جهاد تبیین و روایت درکمیته امداداستان افزود:دفاع مقدس دفاع ارزش‌ها ودفاع ازمرز و بوم ملت ایران بود که موجب تحکیم سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی در ایران شد.

وی گفت:رشادت‌ها وایثارگری‌های رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی تمام قواعد بین المللی نظامی و سیاسی رادرهم شکست وابهت ایمان نور اسلام رادر جهان پدیدار ساخت.

سردار خلیل زاده افزود:دوعامل رهبری وحضورگسترده مردم درصحنه ازعوامل موفقیت دوران دفاع مقدس بود.