فرمانده انتظامی خرم آباد از شناسایی و دستگیری ۲ عامل قدرت نمایی و تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محله‌های شهر خرم آباد، مأموران کلانتری ۱۴ این شهرستان، بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

سرهنگ محمد ملکشاهی افزود: پس از حضور مأموران در محل مشخص شد ۲ نفر به دلیل اختلافات قبلی به سمت منزل یکی از شهروندان تیراندازی و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی خرم آباد، گفت: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی ۲ عامل تیراندازی را در این خصوص شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ ملکشاهی در پایان ضمن هشدار به هنجارشکنان خاطرنشان کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند مخل امنیت و آسایش مردم شوند پلیس برابر قانون و با اقتدار با آنان برخورد خواهد کرد.