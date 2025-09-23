پخش زنده
امروز: -
ملی پوشان پاراتیراندازی با کمان مرد کشورمان در مرحله مقدماتی ریکرو قهرمانی جهان به مصاف حریفان خود رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی جهان پاراتیروکمان از امروز سه شنبه اول مهرماه به میزبانی کره جنوبی آغاز شد و در مرحله مقدماتی ماده ریکرو غلامرضا رحیمی با ثبت رکورد ۶۳۷ و محمدرضا عربعامری با ثبت رکورد ۵۵۵ راهی دور حذفی شدند.
مرحله حذفی این ماده نیز دو روز دیگر برگزار میشود.
در ادامه این رقابتها فردا چهارشنبه دوم مهرماه هادی نوری در ماده کامپوند مردان از ساعت ۹ صبح به وقت محلی به مصاف حریفان خود میرود.