یه گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، امیر مهردادی نماینده وزیر آموزش‌ و پرورش در کهگیلویه و بویراحمد به همراه ایوب رضایی مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان با حضور در گلزار شهدای یاسوج، با آرمان‌های شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این آیین معنوی که روز اول مهر برگزار در تپه نور شهدای یاسوج برگزار شد، شرکت کنندگان با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهیدان، یاد و خاطره ایثارگران را گرامی داشتند و بر تداوم راه آنان در عرصه تعلیم و تربیت نسل آینده تأکید کردند.

نماینده وزیر آموزش‌ و پرورش در کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم با بیان اینکه مدرسه و تعلیم‌وتربیت تداوم‌بخش راه شهداست، گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگر به تربیت نسلی مؤمن، انقلابی و دانا نیاز دارد و آموزش‌ و پرورش باید با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت، در مسیر تحقق این هدف گام بردارد.

امیر مهردادی افزود: تجدید میثاق با شهدا در نخستین روز سال تحصیلی یادآور مسئولیت سنگین فرهنگیان در پرورش فرزندان این سرزمین است؛ مسئولیتی که باید با تعهد، تلاش و همدلی به بهترین شکل به انجام برسد.