

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیستکره جهان که در هانگژو چین و دیدار با معاون وزیر محیط زیست ارمنستان، ضمن تأکید بر آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از محیط‌زیست طبیعی، به ویژه گونه‌های ارزشمند، اظهار داشت:ما علاقه‌مند به توسعه ذخیره‌گاه‌های زیستکره مشترک میان دو کشور هستیم.

حمید ظهرابی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این اجلاس بین‌المللی برای تبادل دانش علمی و فنی اشاره کرد و افزود: امروز رایزنی‌هایی نیز با آکادمی علوم چین برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان حفاظت محیط زیست ایران و این نهاد علمی انجام شد که در روزهای آتی نهایی خواهد شد.

موی گفت:هیأت ایرانی متشکل از کارشناسان فنی و خبره، در پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیستکره در هانگژو حضور یافته و تلاش می‌کند نقش مؤثری در نشست‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های عملی این کنگره ایفا نماید



