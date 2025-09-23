پخش زنده
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن نواختن زنگ مهر در یکی از مدارس تهران، گفت: اگر میخواهیم تحول و توسعه و پیشرفت در کشور اتفاق بیفتد باید از مدرسه شروع کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علاءالدین رفیعزاده با حضور در دبیرستان متوسطه دوم دخترانه فرهنگ در منطقه ۷ آموزش و پرورش تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد.
رفیعزاده در این مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان و معلمان، بر نقش تعلیم و تربیت در ساختن آینده کشور و اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی تاکید کرد.
معاون رئیسجمهور در ابتدای سخنانش، سلام دکتر پزشکیان را به حاضران ابلاغ کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: هیچ دولت و رئیسجمهوری به اندازه رئیسجمهور پزشکیان توجه و تأکید بر آموزش و پرورش و عدالت آموزشی نداشته است.
رفیعزاده با اشاره به اقدامات یکساله سازمان اداری و استخدامی در حوزه استخدامی و پرداختیها، گفت: در مجوزها و پرداختها تلاش شد تا سهم آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه آینده کشور در دستان شما دانشآموزان است، با اشاره به آزمون استخدامی اخیر آموزش و پرورش که بخش عمده داوطلبان آن را دختران تشکیل میدادند، خاطرنشانکرد: تاریخ نشان داده است که در همه حوزههای علمی، ورزشی و فرهنگی، دختران قهرمان بسیاری داشتهایم و نقش آنان در اعتلای کشور بیبدیل است.